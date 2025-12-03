Британська мисткиня створила інсталяцію з 2500 книгами на пляжі Маямі

Британська художниця Ес Девлін презентувала Library of Us — 15-метрову обертову бібліотеку з 2500 книг, що формували її світогляд і творчість, пише Dezeen.

Інсталяцію встановили просто на узбережжі біля готелю Faena Beach у межах програми Faena Arts під час мистецького тижня Art Basel Miami Beach.

Конструкція стоїть на металевому постаменті й за формою нагадує компас: трикутна книжкова полиця повільно обертається над круглим дзеркальним басейном води, а довкола розміщений кільцевий стіл зі стільцями для читання. Книги виставлені з проміжками, щоб пропускати світло — вночі інсталяція перетворюється на світлову скульптуру.

Девлін підкреслює, що робота стала спробою передати відчуття бібліотеки як «тимчасової спільноти читачів» і фізичного простору, де народжуються зв’язки, ідеї та асоціації. Центральна обертаюча частина постійно змінює кути огляду й взаємодію між людьми довкола столу.

Одна з полиць оснащена LED-екраном, що транслює фрази з книг, у супроводі аудіочитання. Впродовж тижня художниця щоденно відбиратиме нові видання як запрошення до зосередженого читання серед ритму артярмарки.

До 10-річчя Faena Arts Devlin також облаштувала читальню у Faena Beach, а після завершення події усі 2500 книг передадуть місцевим бібліотекам.