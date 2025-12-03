Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Британська мисткиня створила інсталяцію з 2500 книгами на пляжі Маямі

Ірина Маймур 03 грудня 2025
528

Британська художниця Ес Девлін презентувала Library of Us — 15-метрову обертову бібліотеку з 2500 книг, що формували її світогляд і творчість, пише Dezeen.

Інсталяцію встановили просто на узбережжі біля готелю Faena Beach у межах програми Faena Arts під час мистецького тижня Art Basel Miami Beach.

Конструкція стоїть на металевому постаменті й за формою нагадує компас: трикутна книжкова полиця повільно обертається над круглим дзеркальним басейном води, а довкола розміщений кільцевий стіл зі стільцями для читання. Книги виставлені з проміжками, щоб пропускати світло — вночі інсталяція перетворюється на світлову скульптуру.

Девлін підкреслює, що робота стала спробою передати відчуття бібліотеки як «тимчасової спільноти читачів» і фізичного простору, де народжуються зв’язки, ідеї та асоціації. Центральна обертаюча частина постійно змінює кути огляду й взаємодію між людьми довкола столу.

Одна з полиць оснащена LED-екраном, що транслює фрази з книг, у супроводі аудіочитання. Впродовж тижня художниця щоденно відбиратиме нові видання як запрошення до зосередженого читання серед ритму артярмарки.

До 10-річчя Faena Arts Devlin також облаштувала читальню у Faena Beach, а після завершення події усі 2500 книг передадуть місцевим бібліотекам.

Фото на обкладинці: Фото: Oriol Tarridas / Dezeen
Мітки
Новини
Читайте також
Занедбаний будинок Сковороди на Харківщині повернули громаді через суд Chanel представив нову колекцію в метро Нью-Йорка В Абу-Дабі відкрили Національний музей шейха Заїда за проєктом Foster + Partners У Брюсселі викрали фігурку Ісуса зі скандального різдвяного вертепу
«Останній вікінг»: Мадс Міккельсен у фільмі скандинавського Тарантіно 03 грудня 2025 Бйорк — 60! Як співачці вдається залишатися дитиною 02 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 14 30 листопада 2025 Тамаго-сандо: як японці перетворили яєчний сендвіч на національний культ 28 листопада 2025 «Сират» — фільм-переможець Канн і номінант на «Оскар» 27 листопада 2025 Куди піти в Києві 29–30 листопада: афіша для тих, хто хоче дізнатися щось нове 27 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.