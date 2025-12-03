Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Chanel представив нову колекцію в метро Нью-Йорка

Артем Черничко 03 грудня 2025
Модний дім Chanel презентував свою колекцію Métiers d’Art на списаній платформі станції метро Бовері (Bowery Station) у Нижньому Мангеттені, Нью-Йорк, перетворивши брутальний простір на гламурний подіум.

Ця щорічна колекція, що традиційно відзначає майстерність ремісників-партнерів Chanel (як-от Maison Michel, Massaro та Lesage), стала першим нью-йоркським шоу бренду з 2018 року.

Новий креативний директор Chanel Матьє Блазі представив образи, в яких моделі виходили з вагона метро. Дизайнер прагнув передати атмосферу нью-йоркської рутини: моделі дефілювали у твідових костюмах, трикотажних сукнях і незвичайних капелюхах, іноді демонструючи поспішну міську ходу.

На показі були присутні амбасадорка бренду Крістен Стюарт, Тільда Свінтон, Роуз Бірн, A$AP Rocky, Лупіта Ніонго, Софія Коппола та інші знаменитості.

