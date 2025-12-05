Чотири країни бойкотують «Євробачення-2026» після допуску Ізраїлю

Ірландія, Іспанія, Словенія та Нідерланди оголосили про бойкот пісенного конкурсу «Євробачення-2026» після того, як Ізраїль отримав дозвіл на участь, попри численні заклики виключити його через війну в Газі. Про це пише The Guardian.

Європейська мовна спілка (EBU), яка організовує конкурс, на своїх загальних зборах напередодні не проводила голосування щодо участі Ізраїлю. Натомість мовники лише проголосували за введення нових правил, спрямованих на запобігання впливу урядів і третіх сторін на голосування. EBU заявила, що переважна більшість членів погодилася, що додаткового голосування щодо участі Ізраїлю не потрібно.

У відповідь ірландський мовник RTÉ заявив, що участь Ірландії є «неприйнятною» через «людські жертви у Газі та гуманітарну кризу». Іспанський мовник RTVE також відмовився транслювати конкурс, назвавши процес прийняття рішення таким, що викликає «недовіру». Також про відмову від участі оголосили Нідерланди (Avrotros) та Словенія (RTVSLO), пославшись на невідповідність своїм «цінностям миру, рівності та поваги».

Водночас британська BBC та німецька SWR підтвердили, що транслюватимуть і братимуть участь у конкурсі.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог привітав рішення, заявивши, що його країна «заслуговує на представництво на кожній сцені світу».

Конкурс «Євробачення-2026» відбудеться у Відні у травні наступного року.

В Україні цього тижня оголосили дев'ятьох фіналістів, які поборються за право представляти Україну. Це Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та «ЩукаРиба». Ще одного учасника обиратимуть онлайн-голосуванням у січні, а фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.