Помер актор Кері-Хіроюкі Тагава — зірка франшизи «Мортал Комбат»

Американський актор японського походження Кері-Хіроюкі Тагава, найбільш відомий завдяки франшизі «Смертельна битва» (Mortal Kombat), помер 4 грудня у Санта-Барбарі у віці 75 років. Причиною смерті стали ускладнення після інсульту, пише Variety.

«Кері був рідкісною душею: щедрий, вдумливий і нескінченно відданий своєму ремеслу. Його втрата є непоправною», — заявила менеджерка актора Марджі Вейнер.

Всесвітню славу актору принесла участь у фільмі «Смертельна битва» (1995), де Тагава втілив злого чаклуна Шанг Цунга. Пізніше він повернувся до цієї ролі у серіалі «Смертельна битва: Спадщина» (2013) та озвучив персонажа у відеогрі Mortal Kombat 11.

Він зіграв одну з головних ролей у популярному серіалі від Amazon «Людина у високому замку», а також знімався у серіалах «Поліція Маямі», «Рятівники Малібу» та «Детектив Неш Бріджес». Крім того, у його доробку є ролі у класичних стрічках, як-от «Останній імператор» Бернардо Бертолуччі, «Ліцензія на вбивство», «Перл-Гарбор» та «Мемуари гейші».

Кері-Хіроюкі Тагава народився в Токіо, а освіту здобув в Університеті Південної Каліфорнії. Хоча він часто грав лиходіїв, актор пишався тим, що став «найкращим азійським поганим хлопцем». В останні роки Тагава викладав власний стиль бойових мистецтв Чу Шин.

У 2016 році він отримав російське громадянство, за рік до того прийнявши православ’я.