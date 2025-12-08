Статуя Робокопа з'явилася в Детройті — майже через 40 років після виходу фільму

Американське місто Детройт, яке стало місцем дії культового науково-фантастичного фільму «Робокоп» (1987), нарешті відкрило монумент на честь кіберга-борця зі злочинністю. Бронзова статуя головного героя була встановлена майже через чотири десятиліття після виходу стрічки. Про це пише ARTnews.

Бронзовий пам'ятник Робокопу заввишки 3,3 метри важить близько 1,6 тони.

Ідея встановити пам'ятник виникла 2010 року, коли користувач Twitter запропонував меру Детройта Дейву Бінгу створити статую, щоб вона могла конкурувати з популярним монументом Роккі у Філадельфії. Мер тоді відповів, що таких планів немає.

У 2012 році кінорежисер Брендон Воллі та Джеррі Паффендорф (співзасновник Loveland Technologies) запустили кампанію на Kickstarter, зібравши $67 тисяч на монумент.

Роботу над пам'ятником доручили детройтському скульптору Джорджіо Гікасу з Venus Bronze Works, який завершив бронзову статую ще у 2017 році.

Після цього розпочався довгий процес встановлення, який супроводжувався низкою перешкод: юридичні питання з правовласником MGM, затримки у виробництві та особисті проблеми власника ливарної майстерні.

Врешті-решт, власник кінокомпанії Free Age Джим Тоскано придбав будівлю на ринку Eastern Market недалеко від центру міста. Коли до нього звернулися ініціатори кампанії, він вирішив, що пропозиція «занадто незвичайна, занадто унікальна, занадто крута, щоб її не здійснити». Відтепер пам'ятник Робокопу буде прикрашати саме це місце.

«Робокоп» (1987) режисера Пола Верговена — це ультранасильницька сатира, в якій поліцейський Алекс Мерфі після загибелі був відроджений корпорацією Omni Consumer Products як кіборг-поліцейський. Фільм, дія якого розгортається у злочинному «Місті Моторів» (Motor City — прізвисько Детройта), став культовим. Британський режисер Кен Рассел навіть назвав його «найвеличнішим науково-фантастичним фільмом з часів „Метрополіса“ Фріца Ланга 1927 року».

Стрічка породила два сиквели, два перезапуски (один із яких вже у виробництві Amazon MGM Studios), відеоігри, комікси та безліч інших присвячень.