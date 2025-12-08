Monobank запустив «monoбазар» для продажу вживаних речей

Український monobank відкрив у своєму застосунку нову торговельну платформу «monoбазар», повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Новий сервіс позиціонується як «OLX на мінімалках (поки що)» і дозволяє клієнтам продавати свої вживані речі безпосередньо у застосунку monobank. Зараз платформа перебуває у стадії бета-тестування.

Гороховський виділив три головні переваги, які відрізняють «monoбазар» від інших подібних платформ:

Можливість купити будь-що частинами. Висока безпека: Усі продавці вже верифіковані банком, що, за словами Гороховського, унеможливлює шахрайство. Особиста вітрина: Кожен користувач може створити власну сторінку-вітрину, поділитися нею в соцмережах, а зацікавлені клієнти зможуть підписатися на оновлення продавця.

Платформа також пропонує кілька функцій для економії часу:

Генерація описів ШІ: штучний інтелект допомагає продавцям швидко заповнювати довгий опис товару, вимагаючи лише кількох вхідних слів (наприклад, «айфон, 80% батарея, коцаний екран»).

Автоматизований торг: monobank автоматизував процес торгу, дозволяючи покупцю запропонувати свою ціну. Продавець побачить пропозицію і зможе погодитися або відмовитися без зайвих діалогів.

Для забезпечення безпеки угоди впроваджений механізм, при якому продавець отримує кошти лише після того, як покупець забере товар із пошти. Якщо товар не підійшов, гроші автоматично повертаються покупцеві, а посилка — відправникові.

До 8 січня 2026 року комісія за продаж становить лише 0,1 %. Після завершення тестування вона зросте до 1,9 %. Покупець додатково оплачує лише доставку. Також до 8 січня 2026 року доступна опція продажу речей на благодійність. У цьому випадку сума від продажу донатиться на «Хартію», і monobank подвоює цю суму, додаючи стільки ж від себе.

«monoбазар» розташований під кнопкою «Маркету» в окремому розділі застосунку monobank. Співзасновник банку закликав клієнтів тестувати новий сервіс та залишати свої відгуки.