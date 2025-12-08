У Фастові зведуть новий вокзал замість зруйнованого росіянами

У Фастові Київської області планують демонтувати залізничний вокзал, зруйнований російським ударом 6 грудня 2025 року, і побудувати новий. Таке рішення ухвалили за результатами засідання штабу ліквідації наслідків російської атаки, повідомив міський голова Фастова Михайло Нетяжук.

«Ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові», — написав чиновник. Він також зазначив, що проєкт пройде процедуру публічних обговорень – до роботи над ним обов’язково долучать мешканців громади.

На час будівництва нового вокзалу на пероні планують встановити тимчасову модульну конструкцію. Наразі залізничники розгорнули тимчасовий мобільний намет поруч із зруйнованим.

У ніч на 6 грудня російські війська влучили у вокзал Фастова. Будівлю станції практично повністю зруйновано. Також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі.

Голова правління УЗ Олександр Перцовський зазначив, що влучання були безпосередньо по вокзалу та по приміському депо — там обслуговувалися не локомотиви, а «електрички» для приміського сполучення Києва з областю. У депо вражено кілька цехів. Ще одне влучання припало по диспетчерському центру.