Тиждень моди в Нью-Йорку відмовився від хутра

Артем Черничко 08 грудня 2025
Рада дизайнерів моди Америки (CFDA), яка є власником та організатором Тижня моди в Нью-Йорку (NYFW), оголосила про важливе рішення. Починаючи з майбутнього сезону 2026 року, NYFW більше не просуватиме натуральне хутро тварин на жодному з офіційних заходів, включно з публікаціями у своєму календарі, на сайті та в соціальних мережах. Про це пише Hypebeast.

За словами президента CFDA Стівена Колба, цей крок є значною мірою символічним, оскільки на показах NYFW «вже демонструється мало хутра або взагалі його немає».

«Займаючи таку позицію, CFDA сподівається надихнути американських дизайнерів глибше задуматися про вплив індустрії моди на тварин. Споживачі відходять від продуктів, пов’язаних із жорстоким поводженням з тваринами, і ми хочемо позиціонувати американську моду як лідера в цій сфері, одночасно стимулюючи інновації у матеріалах», — заявив Колб.

Рішення CFDA стало результатом багаторічної співпраці з організаціями Humane World for Animals та Collective Fashion Justice. Воно також слідує за прикладом інших гравців світової індустрії моди. Наприклад, Тиждень моди в Лондоні припинив просування хутра у 2023 році.

Раніше цього року медіагрупа Condé Nast, якій належать видання Vogue, Vanity Fair та Glamour, заборонила натуральне хутро у своєму редакційному та рекламному контенті. Аналогічну політику запровадили інші модні журнали, включаючи ELLE та InStyle.

Фото на обкладинці: Фото: Показ LaPointe під час Тижня моди в Нью-Йорку, лютий 2025 року (Jamie McCarthy / Getty Images / AFP)
