З бібліотеки Сан-Паулу викрали 8 гравюр Матісса

У неділю, 7 грудня, з Бібліотеки Маріу де Андраде в Сан-Паулу (BMA) було викрадено вісім гравюр французького художника Анрі Матісса та щонайменше п'ять робіт бразильського живописця Кандіду Портінарі. Про це пише BBC.

Двоє озброєних чоловіків здійснили напад на бібліотеку, яка є другою за величиною в країні. Зловмисники погрожували охоронцю та літній парі, які відвідували заклад, після чого зникли з викраденими витворами мистецтва в напрямку найближчої станції метро.

Викрадені гравюри були частиною виставки «Від книги до музею», організованої спільном з Музеєм сучасного мистецтва Сан-Паулу. Пограбування сталося в останній день роботи експозиції.

Бібліотека Маріо де Андраде оснащена камерами з технологією розпізнавання облич. Міська влада повідомила, що особи злодіїв уже встановлені, але поки не затримані.

Повний перелік викрадених робіт ще не оприлюднений, але, за даними місцевих медіа, серед них є колаж, створений Матіссом для лімітованого артбуку Jazz.

Анрі Матісс вважається одним із найвпливовіших художників XX століття. Мистецтвознавці оцінюють вартість викрадених робіт як «незліченну».

Кандіду Портінарі — видатний бразильський художник-модерніст. Викрадено щонайменше п'ять його гравюр, створених для ілюстрації спеціального видання роману Menino de engheno («Хлопчик з плантації») бразильського письменника Жозе Лінса ду Регу.