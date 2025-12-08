Американські критики назвали «2000 метрів до Андріївки» одним із найкращих фільмів року

Стрічка «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова увійшла до п'ятірки найкращих документальних фільмів 2025 року за версією Національної ради кінокритиків США (NBR).

Стрічка розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом бійцями 3-ї окремої штурмової бригади. Зйомки почалися у вересні 2023 року, а робота над картиною зайняла майже півтора року.

Фільм «2000 метрів до Андріївки» раніше отримав приз за найкращу режисерську роботу на фестивалі Sundance та був визнаний «Найкращим міжнародним документальним фільмом» на фестивалі DocAviv в Ізраїлі. Картина представить Україну на 98-й премії «Оскар» одразу у двох категоріях.

До списку найкращих документальних фільмів також потрапили «Моя мама Джейн», «Начез», «Орвелл: 2+2=5» та «Приходьте побачити мене в хорошому світлі».

Головну нагороду — «Найкращий фільм» — отримала стрічка «Одна битва за іншою», а її автор Пол Томас Андерсон переміг у категорії «Найкращий режисер». Найкращим актором визнали виконавця головної ролі в цій стрічці Леонардо Ді Капріо, а найкращою акторкою стала Роуз Берн («Я не залізна»).

Національна рада кінокритиків США — впливова організація, що об'єднує кінокритиків, студентів профільних інститутів та інших фахівців. Церемонія вручення нагород відбудеться 13 січня 2026 року.