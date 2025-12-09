Paramount хоче перебити угоду Netflix і купити Warner Bros. за $108 мільярдів

Компанія Paramount Skydance оголосила про намір придбати Warner Bros. Discovery та запропонувала $108,4 мільярда — це значно більше, ніж у вже погодженій угоді з Netflix, пише Reuters.

Компанія оцінює Warner Bros. у $30 за акцію, тоді як Netflix пропонує $27,75 у змішаній структурі з готівки та власних акцій.

Пропозиція Paramount — повністю грошова й охоплює всю компанію WBD. Натомість угода Netflix стосується лише телевізійних, студійних і стримінгових активів та передбачає компенсацію у $5,8 мільярда, якщо Warner Bros. Discovery розірве контракт. Paramount звинувачує WBD у непрозорому процесі продажу і стверджує, що компанія «фактично визначила Netflix переможцем наперед», попри вищу заявку.

Генеральний директор Paramount Девід Еллісон заявив, що їхня пропозиція «зможе створити сильніший Голлівуд». Це дійсно так, адже об’єднана компанія отримала б найбільшу частку на ринку — більшу за Walt Disney Co.

Аналітики попереджають, що угода може зіткнутися з антимонопольними бар’єрами: злиття двох великих медіагруп приверне увагу регуляторів та профспілок, які побоюються монополізації і можливих скорочень персоналу. Додаткові ризики пов’язані з борговим навантаженням, яке Paramount доведеться взяти для фінансування угоди.

Новина вже вплинула на ринок: акції Paramount зросли на 6,8 %, Warner Bros. Discovery — на 5,5 %, тоді як Netflix упав на 4 %.

Нагадаємо, 5 грудня Netflix і Warner Bros. Discovery оголосили угоду вартістю $82,7 мільярда з урахуванням боргів. Передбачалося, що кожен акціонер WBD отримає $23,25 готівкою та $4,50 акціями Netflix, а саму угоду планували закрити в третьому кварталі 2026 року.

Тепер Warner Bros. Discovery має повідомити акціонерів, чи готова вона переглянути умови та розглянути пропозицію Paramount.