Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Леонардо Ді Капріо — артист року за версією Time

Артем Черничко 09 грудня 2025
1256

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо отримав звання «Артист року» (Entertainer of the Year) від впливового американського журналу Time.

Ді Капріо отримав звання «Артист року» за більш ніж 30-річну кар’єру, відзначену сміливим вибором ролей. Наприклад, на початку свого шляху він відмовився від вигідної ролі в комедії Disney на користь драматичного фільму «Що гнітить Гілберта Грейпа». Цьогоріч він також забезпечив успіх стрічці «Одна битва за іншою», яка зібрала у прокаті понад $200 мільйонів.

За його словами, картина Пола Томаса Андерсона присвячена ідеї боротьби за цінності, яка резонує з аудиторією в нашому нестабільному світі. Хоча стрічка є розважальною комедією, вона натякає на важливість мати принципи, за які варто триматися, додає актор.

Леонардо Ді Капріо — актор, продюсер та екоактивіст. Його кар'єра відзначена співпрацею з провідними режисерами, зокрема Мартіном Скорсезе. Актор має один «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Легенда Г'ю Гласса» (2016) та три «Золотих глобуси». Серед його найвидатніших ролей — роботи у фільмах «Титанік» (1997), «Авіатор» (2004), «Початок» (2010), «Вовк із Волл-стріт» (2013) та «Одного разу в Голлівуді» (2019).

Мітки
Новини
Читайте також
19 тижнів у топі Billboard: різдвяний хіт Мераї Кері встановив рекорд У Німеччині продають віллу нобелівського лауреата з літератури Ґюнтера Ґрасса Австралія першою у світі заборонила соцмережі дітям до 16 років Kyiv Food Market повертається після реновації — коли відкриття
Сентиментальна цінність «Сентиментальної цінності» 08 грудня 2025 «І Місяць став, наче кров»: як людство вчилося тлумачити небесні знаки 06 грудня 2025 Пастуший пиріг: як британська антикризова страва стала світовою класикою 06 грудня 2025 «Аватар 3», «Ножі наголо», «Сентиментальна цінність»: 10 фільмів грудня 05 грудня 2025 Куди піти в Києві 6–7 грудня: афіша для тих, хто цікавиться історією і традиціями Різдва 04 грудня 2025 Читати: 5 книжок грудня 04 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.