Леонардо Ді Капріо — артист року за версією Time

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо отримав звання «Артист року» (Entertainer of the Year) від впливового американського журналу Time.

Ді Капріо отримав звання «Артист року» за більш ніж 30-річну кар’єру, відзначену сміливим вибором ролей. Наприклад, на початку свого шляху він відмовився від вигідної ролі в комедії Disney на користь драматичного фільму «Що гнітить Гілберта Грейпа». Цьогоріч він також забезпечив успіх стрічці «Одна битва за іншою», яка зібрала у прокаті понад $200 мільйонів.

За його словами, картина Пола Томаса Андерсона присвячена ідеї боротьби за цінності, яка резонує з аудиторією в нашому нестабільному світі. Хоча стрічка є розважальною комедією, вона натякає на важливість мати принципи, за які варто триматися, додає актор.

Леонардо Ді Капріо — актор, продюсер та екоактивіст. Його кар'єра відзначена співпрацею з провідними режисерами, зокрема Мартіном Скорсезе. Актор має один «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Легенда Г'ю Гласса» (2016) та три «Золотих глобуси». Серед його найвидатніших ролей — роботи у фільмах «Титанік» (1997), «Авіатор» (2004), «Початок» (2010), «Вовк із Волл-стріт» (2013) та «Одного разу в Голлівуді» (2019).