В Україні видали першу книгу на папері з переробленої російськомовної літератури

В Україні надруковано першу книжку, папір для якої виготовили з перероблених російськомовних видань. Цю ініціативу реалізували в межах «Книжкового русайклінгу» — спільного проєкту мережі «Сільпо» та видавництва «Ранок».

Першим виданням, надрукованим на цьому папері, став роман Наталії Шостак «Таємниця картини». Це пригодницьке фентезі, що розповідає історію 12-річної дівчинки Сашки, яка після контакту із загадковою картиною потрапляє у 1842 рік. Сюжет включає подорож у минуле, нові знайомства та випробування.

Перший тираж «Таємниці картини» вже доступний у супермаркетах «Сільпо» та на сайті видавництва «Ранок».

«Книжковий русайклінг» позиціонувався як культурно-екологічна кампанія з переробки книжок — «щоб російської літератури було менше, а української — більше». Збір книжок тривав із середини серпня до грудня в супермаркетах «Сільпо», де встановили спеціальні пункти збору. Книжки направляли на переробку, де папір перетворювали на вторсировину для друку нових українських видань.