Бейонсе, Ніколь Кідман, Вінус Вільямс і Анна Вінтур очолять Met Gala 2026

Музей Метрополітен оголосив співкураторок Met Gala 2026 — щорічний бал Інституту костюма очолять співачка Бейонсе, акторка Ніколь Кідман, тенісистка Вінус Вільямс та глобальна редакторка Vogue Анна Вінтур.

Про це пише Vogue.

Подія традиційно відкриє весняну виставку Інституту костюма, яка у 2026 році матиме назву Costume Art.

Для Бейонсе це буде перша поява на Met Gala за десять років — востаннє вона піднімалася сходами музею у 2016-му в образі від Givenchy.

Бейонсе на Met Gala 2016. Фото: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Натомість Кідман і Вільямс були серед гостей цьогоріч: акторка з’явилася у вінтажному Balenciaga, а тенісистка — у спеціально створеному для неї образі Lacoste.

Крім основних співкураторок, оголосили й частину приймального комітету вечора. Його очолять креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло та акторка Зої Кравіц. До комітету також увійдуть Сабріна Карпентер, Доджа Кет, Гвендолін Крісті, LISA, Місті Коупленд, Елізабет Дебікі, Сем Сміт, Лорен Вассер та інші.

Виставка Costume Art, яку курує Ендрю Болтон, досліджуватиме взаємозв’язок одягу й тіла через різні «типи тіл». Вона буде розділена на теми: «Оголене тіло», «Класичне тіло», «Тіло, що старіє», «Анатомічне тіло» та «Вагітне тіло». Мета — підкреслити нюанси форм, у яких проявляється мода, відображаючи як культурний, так і індивідуальний досвід. До експозиції увійдуть історичні та сучасні роботи з колекції музею й Інституту костюма. Це також буде перша виставка в нових галереях Condé M. Nast площею майже 1 115 м².

Виставка відкриється 10 травня 2026 року та триватиме до 10 січня 2027-го. Дрес-код поки офіційно не оголошений, але учасників закликають мислити не просто про моду, а про моду як мистецький акт і тіло як її головний інструмент.

Met Gala — щорічний захід, що є однією з найвідоміших модних подій у Нью-Йорку за участю світових зірок у сферах кіно, телебачення, музики, бізнесу, спорту тощо.