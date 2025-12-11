Померла Софі Кінселла — авторка серії-бестселера «Шопоголік»

Британська письменниця Медлін Вікгем, відома як авторка серії-бестселера «Шопоголік» під псевдонімом Софі Кінселла, померла у віці 55 років. У неї залишилися чоловік та п'ятеро дітей, пише The Guardian.

Вікгем, яку романістка Джоджо Моєс назвала «королевою романтичної комедії», написала понад 30 книг для дорослих, дітей та підлітків, які були продані накладом понад 45 мільйонів копій.

Торік Вікгем оголосила, що у 2022-му їй діагностували гліобластому — агресивний тип раку мозку, і після операції вона пройшла курс лікування.

«Попри свою хворобу, яку вона перенесла з неймовірною мужністю, Софі вважала себе справді благословенною: мати таку чудову сім'ю та друзів, а також надзвичайний успіх у своїй письменницькій кар'єрі. Вона нічого не сприймала як належне і була завжди вдячна за любов, яку отримала», — йдеться у заяві родини.

Медлін Вікгем народилася в Лондоні у 1969 році. Після навчання в Оксфордському університеті вона працювала фінансовою журналісткою, але вважала цю роботу нудною. Саме під час довгих поїздок на роботу в центр Лондона вона почала читати і захотіла написати власну книгу.

У 24 роки вона написала свій перший роман, «Тенісна вечірка» (1995), який був першим із семи, виданих під її справжнім ім'ям. Серед них також — «Коктейлі на трьох», «Умови для сну» та «Непрохана гостя».

У 2000 році Вікгем анонімно подала видавцям свій перший рукопис, написаний під псевдонімом Софі Кінселла — «Таємний світ шопоголіка». Книга стала першою з 10 романів серії про журналістку Беккі Блумвуд.

У 2009 році перші два романи серії були екранізовані — фільм режисера Пі Джей Гоґана з Айлою Фішер у головній ролі отримав назву «Зізнання шопоголіка».

Під псевдонімом Софі Кінселла авторка також видала самостійні романи. Серед них: «Чи можеш ти зберегти секрет?», «Недомашня богиня» та «Пам’ятаєш мене?» Її останній роман «Вигорання» (2023) був натхненний власним досвідом емоційного вигорання.