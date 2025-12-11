Ukrainian Fashion Week оголосив дати проведення і тему сезону

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 11 грудня 2025
З 5 по 8 лютого 2026 року в Києві пройде сезон Ukrainian Fashion Week FW26-27. Подія збере понад 40 українських модних брендів, які представлять свої колекції у форматах показів, презентацій та trade show, повідомили організатори.

Новий сезон присвячений інноваціям і сталим практикам, розробленим в умовах повномасштабної війни.

В офіційному розкладі заявлені такі бренди, як J‘AMEMME, KHRYSTYNA RACHYTSKA, NADYA DZYAK, RITO × 91Lab, SANTA, SIDLETSKIY, TG Botanical, OMELIA, VIKTORANISIMOV, VOROZHBYT&ZEMSKOVA та інші. Повний розклад подій оприлюднять у січні.

«У новому сезоні ми прагнемо показати, як українські дизайнери формують майбутнє моди через відповідальне виробництво, технологічні підходи та сталі рішення навіть у часи війни. Це унікальні кейси, які надихають світ», — говорить співзасновниця UFW Ірина Данилевська.

У рамках Тижня моди також відбудеться експозиція Art of Fashion: Sustainable Innovations. З 6 по 8 лютого в Мистецькому арсеналі 10 українських брендів представлять інноваційні та сталі рішення в моді, включаючи техніки апсайклінгу, ресайклінгу, zero-waste виробництва та відповідальної роботи з матеріалами. Серед учасників виставки — KSENIASCHNAIDER, TG Botanical, NADYA DZYAK, PLNGNS, J’AMEMME та інші.

Цього сезону організатори продовжують Ініціативу «Обличчя героїв». Проєкт реалізується у співпраці з благодійним фондом «ЯНКО», спрямований на допомогу військовим із мінно-вибуховими пораненнями обличчя, забезпечуючи реконструктивні операції для їхнього відновлення та соціалізації.

