Джонні Депп спродюсує першу англомовну екранізацію «Майстра і Маргарити» Булгакова

Актор і продюсер Джонні Депп розпочинає роботу над першою англомовною екранізацією роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Депп виступить продюсером проєкту через свою компанію IN.2 Film і, можливо, виконає одну з ролей, пише Variety.

Проєкт був анонсований на кінофестивалі Red Sea Film Festival у Саудівській Аравії. Разом із Деппом продюсуватимуть фільм Світлана Далі та Грейс Ло, які також були продюсерами стрічки «Жанна Дюбаррі» (2023), де актор зіграв головну роль.

Зйомки заплановані наприкінці 2026 року. Наразі режисер картини не визначений.

Роман Булгакова, опублікований посмертно в 1960-х роках, вважається одним із найвизначніших творів світової літератури XX століття. Попри численні спроби відомих режисерів, серед яких Роман Полянськийі, Федеріко Фелліні та Террі Гілліам, роман ще жодного разу не був екранізований англійською мовою.

Окрім екранізації Булгакова, Джонні Депп веде переговори щодо ролі Ебенезера Скруджа у похмурій адаптації «Різдвяної пісні» від Paramount Pictures, а також зіграє головну роль разом із Пенелопою Крус у майбутньому трилері Lionsgate «П'яниця». Це знаменує його повернення до роботи з великими студіями вперше після 2018 року, коли вийшов фільм «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда».