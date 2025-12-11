McDonald’s видалив ШІ-рекламу про «жахливе Різдво» через критику

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s у Нідерландах видалила свій різдвяний рекламний ролик, створений за допомогою штучного інтелекту. Це сталося після того, як він викликав шквал негативної критики в інтернеті, пише The Guardian.

Реклама зі слоганом «Це найжахливіший час року» зображувала сцени різдвяного хаосу: Санта-Клаус застряг у заторі, велосипедист із подарунками послизнувся на снігу та інші кумедні ситуації. Сенс ролика полягав у тому, щоб перечекати святковий сезон у ресторані McDonald’s.

Однак реклама викликала переважно негативну реакцію у соцмережах. Користувачі критикували як антисвятковий тон, так і низьку якість ШІ-графіки.

Компанія McDonald’s Netherlands згодом визнала критику. «Різдвяний рекламний ролик мав на меті показати стресові моменти під час свят у Нідерландах, — йдеться у заяві компанії. — Однак ми зауважуємо — на основі коментарів та міжнародного висвітлення у ЗМІ, — що для багатьох людей цей період є "найчудовішим часом року"».

Мелані Брідж, виконавча директорка компанії Sweetshop Films, яка створила рекламу, виступила на захист використання ШІ. «Чого люди не бачать: години, витрачені на цю роботу, набагато перевищили традиційну зйомку. Десять людей, п'ять тижнів, повна зайнятість», — написала вона.

Її заява також спровокувала онлайн-дебати про вплив ШІ на робочі місця в індустрії.