The Rolling Stones дозволили Fatboy Slim використати свій хіт у його треку — через 25 років

Класичний бутлеґ-запис британського діджея Fatboy Slim, в якому використовується семпл пісні (I Can’t Get No) Satisfaction рок-гурту The Rolling Stones, нарешті отримав офіційний реліз. Культовий гурт дав на це свою згоду через 25 років після створення треку, пише The Guardian.

Композиція Satisfaction Skank була надзвичайно популярною на танцполах на межі століть. У цьому треку Fatboy Slim (справжнє ім’я — Норман Кук) поєднав свій власний хіт 1999 року The Rockafeller Skank з класичним гітарним рифом Кіта Річардса з легендарної пісні гурту 1965 року, інтегрувавши його у свій фірмовий біг-біт.

Протягом багатьох років Satisfaction Skank поширювався через Napster та інші файлообмінні сервіси, а бутлеґери навіть випускали його на вінілі для клубного використання. Проте офіційний реліз був неможливий, оскільки багаторазові спроби здобути права на семпл отримували відмову.

Кук розповів, що Мік Джаггер схвалив мікс, але менеджмент гурту був категорично проти. «Ми отримували досить рішуче "ні" протягом 20 років. Ми питали, здається, чотири рази, і я б не наважився питати їх знову», — зазначив діджей.

Fatboy Slim, попри свій 62-річний вік, залишається активним: він нещодавно провів свій фестиваль All Back to Minehead і планує три великі концерти просто неба на пляжі Брайтона в липні 2026 року.

Це рішення гурту нагадує ситуацію 2019 року, коли The Rolling Stones відмовилися від прав на роялті пісні Bitter Sweet Symphony гурту The Verve. У тому хіті використовувався семпл оркестрової версії пісні The Last Time. Після суду роялті спочатку відійшли Міку Джаггеру та Кіту Річардсу як співавторам, але пізніше вони здійснили «добрий та великодушний жест», передавши всі майбутні роялті лідеру The Verve Річарду Ешкрофту.