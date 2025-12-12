Ковзанку «Крижинка» у Києві просять врятувати від забудови — петиція

1 січня 2026 року ковзанка «Крижинка» у столичному парку «Перемога», яка є однією з небагатьох навчально-тренувальних баз дитячо-юнацьких спортивних шкіл з фігурного катання, може припинити свою діяльність. Про це повідомила Українська федерація фігурного катання на ковзанах.

Головне управління Держкадастру Вінницької області змінило цільове призначення будівлі, її продали ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕНЕРГО ІНВЕСТ».

Президент Української федерації фігурного катання на ковзанах Даніль Амірханов вже звернувся до мера Києва Віталія Кличка з проханням втрутитися у ситуацію. Батьки, чиї діти тренуються в «Крижинці», разом із тренерами створили петицію про захист будівлі, передачу ковзанки назад у комунальну власність і заборону демонтажу.

Ольга Войтенкова, мати дитини, яка тренується в «Крижинці», наголошує, що із закриттям ковзанки її дитина втрачає 7,5 годин тренувань із хокею на тиждень. Вона додає, що, наприклад, в Оттаві, де кількість населення втричі менше, ніж у Києві, спортсменів приймають одразу 16 льодових майданчиків.

Із закриттям «Крижинки» в Києві залишаться лише три спортивні ковзанки і 3-4 приватні, які працюють не весь рік і призначені для людей, що вперше стали на ковзани.