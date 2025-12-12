Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Snoop Dogg став почесним тренером олімпійської збірної США

Артем Черничко 12 грудня 2025
Легенда хіп-хопу Snoop Dogg офіційно приєднався до олімпійської та паралімпійської збірної США (Team USA), ставши першим в історії почесним тренером команди. Про це артист повідомив у соцмережах.

«Я тут, щоб принести свій голос, своє серце і, можливо, трохи мудрості з боку... щоб допомогти мотивувати збірну, висвітлити весь шлях атлета та підтримати людей, які роблять їхні мрії можливими», — написав Snoop Dogg.

Роль почесного тренера зосереджена на неігрових аспектах життя спортсменів, включно з їхнім ментальним здоров'ям та кар’єрним переходом.

Першим великим завданням Snoop Dogg стане підвищення обізнаності та збір коштів для Team USA Fund. Цей фонд надає ресурси для тренувань, освіти, підтримки психічного здоров'я тощо.

Snoop Dogg підтримуватиме Team USA під час Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні.

Співпраця артиста з Олімпійським рухом не нова. Snoop Dogg раніше вже виступав у ролі спеціального кореспондента для NBC Sports і був факелоносцем на літніх Олімпійських іграх 2024 року.

