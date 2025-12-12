Reddit подав до суду на Австралію через заборону соцмереж для дітей

Онлайн-платформа Reddit подала позов проти уряду Австралії через закон, який забороняє користування соціальними мережами дітям і підліткам до 16 років.

Заборона набула чинності 10 грудня 2025 року, повідомляє Reuters.

У позові каліфорнійська компанія Reddit Inc. заявляє, що закон «порушує право на вільне політичне спілкування, передбачене конституцією країни». Водночас платформа наполягає: навіть якщо суд визнає заборону законною, Reddit не має під неї підпадати, оскільки не відповідає визначенню класичної соціальної мережі.

У компанії зазначають, що нові вимоги змушують користувачів проходити «нав’язливу та потенційно небезпечну процедуру верифікації». Reddit також наголошує, що платформа є насамперед форумом для дорослих, а не соцмережею з алгоритмічними стрічками чи механіками залучення, які критикує уряд.

Відповідачами у справі є уряд Австралії та міністерка комунікацій Аніка Веллс. Її представник заявив, що влада країни «стоїть на боці австралійських батьків і дітей, а не платформ» і «рішуче захищатиме молодь від шкоди соціальних мереж».

Австралія стала першою країною у світі, яка повністю заборонила використання соцмереж для осіб віком до 16 років. Закон зобов’язує платформи видаляти акаунти неповнолітніх і блокувати нові реєстрації. За порушення вимог сервісам загрожують штрафи до 49,5 мільйона австралійських доларів.

До початкового переліку платформ, на які поширюється заборона, увійшли Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Threads, YouTube, Reddit, Twitch і Kick. В уряді також заявили, що список можуть розширити, якщо діти масово почнуть переходити на інші сервіси.