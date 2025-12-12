Gulliver у Києві частково відкрили — які магазини працюють

Торгово-офісний комплекс Gulliver з 12 грудня розпочинає поетапне відновлення роботи, повідомили в «Ощадбанку». Для відвідувачів відкрили приміщення першого та мінус першого поверхів.

Відсьогодні роботу відновлюють наступні заклади:

Парфумерно-косметична група: Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, Loocitan, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei.

Fashion група: Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautika Militare, Falke, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Giulia, Sinsay.

Подарункова та ювелірна група: SOVA, Pandora, Tous, Love you, «Золотий Вік», ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ.

Сервісна група: Vodafone, «Фортуна тютюн», «Єнот24, Strong.ua, GLO.

Дрогері: Watsons.

Товари для тварин: «Еліт Зоо».

Супермаркет «Сільпо» та аптека «Біла ромашка» запрацюють з 15 грудня. Рішення про відкриття інших поверхів торгового центру та офісної частини комплексу ухвалюватимуть пізніше.

Нагадаємо, 26 липня 2025 року консорціум державних банків — «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» — офіційно зареєстрував за собою право власності на ТОК Gulliver. Це відбулося через невиконання попереднім власником, ТОВ «Три О», зобов’язань за кредитом, для забезпечення якого комплекс був заставою.