Вийшов перший трейлер концертного фільму Біллі Айліш — його зняв Джеймс Кемерон

Опублікувано перший трейлер 3D-концертного фільму Hit Me Hard And Soft, який співрежисували Біллі Айліш та Джеймс Кемерон, пише Deadline.

Прем’єра стрічки запланована на 20 березня 2026 року.

Фільм описують як «інноваційний концертний досвід». Він фіксує світовий тур Айліш Hit Me Hard And Soft на підтримку однойменного альбому співачки, що тривав із вересня 2024 року до листопада 2025 року та включав 106 шоу.

Стрічку знімали на 3D-камери. У трейлері Кемерон заявляє, що концертний фільм такого масштабу ще не створювали, а команда використовує технології, які раніше не застосовувалися в подібних проєктах.

Біллі Айліш під час Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс. Фото: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

У розмові з Айліш режисер також згадує про емоційний стан артистки під час туру, зокрема про «великий біль», який вона проживала на сцені.

Про те, що вона працює над «дуже й дуже особливим» проєктом із Кемероном, артистка вперше натякнула ще в липні, під час виступу в Манчестері. Тоді Айліш розповіла, що для знімання їй довелося носити один і той самий одяг на кількох концертах. Вона також підтвердила, що режисер «Аватара» та «Титаніка» працює над 3D-форматом стрічки.

У фільмографії співачки вже є два великих музичних проєкти: документальна стрічка Billie Eilish: The World’s a Little Blurry (2021) та концертний фільм Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles. Новий фільм стане її першим досвідом роботи у 3D і першою співпрацею з Джеймсом Кемероном.

Hit Me Hard And Soft планують показувати в IMAX, залах великого формату та кінотеатрах по всьому світу. Команда орієнтується на масштабні театральні релізи — зокрема на успіх Taylor Swift: The Eras Tour, що зібрав понад $260 мільйонів у світовому прокаті.

Для Paramount це рідкісне повернення до концертних фільмів у кіно. Одним із найуспішніших таких проєктів студії раніше був Justin Bieber: Never Say Never (2011).

Реліз трейлера також збігається в часі з виходом нового фільму Кемерона «Аватар: Вогонь і попіл», прем’єра якого запланована на 19 грудня 2025 року.