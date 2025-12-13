Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Kyiv Food Market відкрився після оновлення

13 грудня 2025
Cтоличний гастропростір Kyiv Food Market напередодні відкрився після місячної реновації, а з 12 до 25 грудня працюватиме в тестовому режимі.

Протягом останнього місяця простір був зачинений для масштабних будівельних робіт, метою яких було створення оновленої, більш сучасної та комфортної атмосфери.

Маркет зберіг свою структуру і формат, але отримав оновлені місця для гостей і новий дизайн.

На першому поверсі залишилися знайомі заклади — «Китайський Привіт» і «Тайський Привіт», Himalaya, Cooper, Mimosa, Spilka, Milk Bar, Kisu, Malva, Origins Bar, «Марчук Хліб», Varvar, «Міністерство Чебуреків». З’явилися і нові точки: Olvia, Tachinomi, «Чудова українська шаурма».

На другому поверсі співвласник KFM Алекс Купер відкрив м’ясний і рибний ресторан, де обслуговують за столиками. Також там зʼявилася концертна сцена, а під час концертних подій тепер можна робити резерви з депозитом.

На грудень уже заплановані події: 19 грудня в гастрономічному просторі виступить репер OTOY, 25 грудня — фольклорний гурт «Щебіт», 26 грудня — співачка Лілу45.

Kyiv Food Market відкрили 2019 року в історичній будівлі колишнього заводу «Арсенал». Гастропростір навпроти станції метро «Арсенальна» об’єднав понад 20 ресторанів і барів. Це спільний проєкт засновника «Міського ринку їжі» в Одесі Алекса Купера та власника мережі ресторанів La Famiglia Михайла Бейліна.

