Український ресторан увійшов до десятки найкращих дизайнів року за версією Dezeen

Впливове видання про дизайн та архітектуру Dezeen включило український ресторан «Грибова хата», розташований біля Буковеля, до свого рейтингу 10 найкращих ресторанних дизайнів 2025 року.

Інтер'єр ресторану був розроблений українською студією YOD Group. Головною родзинкою, яка привернула увагу Dezeen, стало інноваційне використання біоматеріалів.

В інтер'єрі студія YOD Group встановила органічні ширми та меблі, які буквально «виростила» з грибного міцелію біодизайнерка Даша Цапенко. Дизайн також використовує округлі, грибоподібні форми та пастельні відтінки, аби підкреслити природний концепт.

Простір поділили на три основні зони: бринзарію, де готують сирні коники з коров’ячого молока; шовдарію, в якій зберігають свинячий окіст з тонким салом; дистилярію, де створюють авторські напої з карпатського ялівцю та різнотрав’я.

Особливістю закладу є його повна безбар'єрність і доступність для всіх відвідувачів, а також облаштована ігрова кімната для дітей.

«Грибова хата» пропонує гостям страви, приготовані за старовинними рецептами на відкритому вогні, зокрема: банош, гуцульську фрігу, вареники з кроликом, карпатську форель. Барна карта включає зігрівальні напої, наливки та авторські коктейлі.