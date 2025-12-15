Одяг, що рятує: студентка створила куртку, яка перетворюється на намет із рюкзаками

Студентка Токійського університету моди Юн Мят Су Лін створила інноваційний концепт Shelter Wear — верхній одяг, що трансформується у повноцінний намет, при цьому рукави куртки перетворюються на функціональні рюкзаки. Про це пише designboom.

Концепція виникла зі спогадів дизайнерки про землетрус у М’янмі, коли багато людей залишилися без безпечного тимчасового притулку. Цей досвід спонукав її переосмислити моду не просто як форму творчого самовираження, а як практичний інструмент підтримки під час кризи.

Ключова ідея проєкту в тому, що одяг завжди є з користувачем, тому він має трансформуватися у те, що терміново потрібно в надзвичайній ситуації.

Shelter Wear носиться як звичайний верхній одяг, не додаючи ваги чи об’єму, характерного для звичайних наметів чи аварійних комплектів. Це забезпечує мобільність у непередбачуваних умовах.

Захисний елемент легко розкладається у тимчасовий намет простим розстібанням пряжок. Рукави перетворюються на два рюкзаки, дозволяючи швидко зберігати базові речі під час евакуації чи пересування.

Цей інноваційний підхід був відзначений cпеціальною премією на 25-й церемонії нагородження YKK Fastening Awards у Японії.