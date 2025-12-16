Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Сина режисера Роба Райнера підозрюють у вбивстві батьків

Ірина Маймур 16 грудня 2025
Сина голлівудського режисера та актора Роба Райнера — Ніка Райнера — заарештували за підозрою у вбивстві батьків.

Про це повідомляє BBC.

Роб і Мішель Райнер на гала-концерті нагородження Центру Кеннеді 3 грудня 2023 року. Фото: Kent NISHIMURA / AFP

32-річного Ніка Райнера взяли під варту після того, як Роба Райнера та його дружину Мішель знайшли мертвими у власному будинку в районі Брентвуд у Лос-Анджелесі. За даними інформаційного центру ув’язнених департаменту шерифа округу Лос-Анджелес (LASD), чоловіка заарештували 14 грудня о 21:15 за місцевим часом, а вранці 15 грудня йому офіційно висунули обвинувачення в тяжкому злочині.

Поліція розслідує загибель подружжя як ймовірне вбивство. Справу мають передати до окружної прокуратури Лос-Анджелеса.

За інформацією американських медіа, тіла батьків виявила молодша донька Роба та Мішель Райнер — Ромі. У подружжя було троє спільних дітей: Джейк, Нік і Ромі. Роб Райнер також був названим батьком акторки Трейсі Райнер — доньки його першої дружини, акторки та режисерки Пенні Маршалл.

Роб Райнер — американський актор, режисер, сценарист і продюсер. Серед його найвідоміших фільмів — мок'юментарі «Це Spinal Tap», драма «Залишся зі мною» (1986) за Стівеном Кінгом, фентезі «Принцеса-наречена» (1987), романтична комедія «Коли Гаррі зустрів Саллі» (1989), трилер «Мізері» (1990) та судова драма «Кілька хороших хлопців» (1992). У 2025 році на екрани вийшла його остання робота — псевдодокументальний фільм «Spinal Tap II: Продовження».

Обставини смерті подружжя Райнерів і можливі мотиви злочину наразі з’ясовують.

