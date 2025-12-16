Джеймс Кемерон став мільярдером перед виходом нового «Аватара»

За кілька днів до прем'єри третього фільму своєї франшизи «Аватар» режисер Джеймс Кемерон офіційно отримав статус доларового мільярдера. Видання Forbes оцінило особистий статок творця «Термінатора» й «Титаніка» у $1,1 мільярда.

Кемерон приєднався до обмеженого клубу кінематографістів-мільярдерів, до якого входять такі титани індустрії, як Джордж Лукас, Стівен Спілберг, Пітер Джексон і Тайлер Перрі.

За даними Forbes, більшу частину свого багатства Кемерон заробив завдяки феноменальному касовому успіху його картин. Починаючи з 80-х років, його фільми, включаючи «Термінатор», «Чужі», «Титанік» та перші два «Аватари», разом зібрали у світовому прокаті майже $9 мільярдів.

Оригінальний «Аватар» (2009) став найкасовішим фільмом усіх часів ($2,9 мільярда), а «Аватар: Шлях води» (2022) — третій у цьому списку ($2,3 мільярда).

Видання прогнозує, що майбутній фільм «Аватар: Вогонь і попіл», прем'єра якого запланована на 19 грудня, принесе режисерові ще щонайменше $200 мільйонів (до вирахування податків), за умови, що він виправдає високі касові очікування.