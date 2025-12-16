Ларнака стала культурною столицею Європи 2030 року

Міністерство культури Кіпру оголосило, що місто Ларнака обрано Європейською культурною столицею 2030 року. Ларнака перемогла у конкурентній боротьбі, обійшовши іншого претендента — місто Лімасол, повідомляє Euronews.

Кіпр обирав своє місто-переможця, оскільки згідно з ротацією Європейського Союзу, у 2030 році честь приймати цей почесний статус надається містам із Кіпру та Бельгії.

Це почесне звання супроводжується отриманням премії імені Меліни Меркурі у розмірі €1,5 мільйона, що фінансується в рамках програми Єврокомісії «Креативна Європа». Премія присуджується за високу якість підготовчого процесу.

Головна мета заявки Ларнаки — переосмислення ідентичності міста та відновлення його самооцінки, з використанням мистецтва та культури як рушійних сил для радикальних змін. Проєкт має на меті перетворити Ларнаку зі «центру обслуговування» на яскравий культурний центр, сприяючи інклюзивності та культурній демократії.

Номінація охоплює не лише саме місто, а й увесь регіон Ларнаки з населенням 145 тисяч осіб.

У 2030 році Ларнака розділить почесний титул Європейської столиці культури з двома іншими містами: Левен (Бельгія) та Никшич (Чорногорія).

Никшич брав участь у конкурсі як місто з країни-кандидата на вступ до ЄС. У конкурсі на цей почесний статус також брав участь Львів. Він став першим українським містом, що долучився до загальноєвропейського змагання.

Статус «Культурна столиця Європи» призначається Європейським Союзом терміном на один календарний рік і має на меті зближення європейців на основі співпраці в сфері культури.