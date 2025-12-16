Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ларнака стала культурною столицею Європи 2030 року

Артем Черничко 16 грудня 2025
927
Ларнака стала культурною столицею Європи 2030 року

Міністерство культури Кіпру оголосило, що місто Ларнака обрано Європейською культурною столицею 2030 року. Ларнака перемогла у конкурентній боротьбі, обійшовши іншого претендента — місто Лімасол, повідомляє Euronews.

Кіпр обирав своє місто-переможця, оскільки згідно з ротацією Європейського Союзу, у 2030 році честь приймати цей почесний статус надається містам із Кіпру та Бельгії.

Це почесне звання супроводжується отриманням премії імені Меліни Меркурі у розмірі €1,5 мільйона, що фінансується в рамках програми Єврокомісії «Креативна Європа». Премія присуджується за високу якість підготовчого процесу.

Головна мета заявки Ларнаки — переосмислення ідентичності міста та відновлення його самооцінки, з використанням мистецтва та культури як рушійних сил для радикальних змін. Проєкт має на меті перетворити Ларнаку зі «центру обслуговування» на яскравий культурний центр, сприяючи інклюзивності та культурній демократії.

Номінація охоплює не лише саме місто, а й увесь регіон Ларнаки з населенням 145 тисяч осіб.

У 2030 році Ларнака розділить почесний титул Європейської столиці культури з двома іншими містами: Левен (Бельгія) та Никшич (Чорногорія).

Никшич брав участь у конкурсі як місто з країни-кандидата на вступ до ЄС. У конкурсі на цей почесний статус також брав участь Львів. Він став першим українським містом, що долучився до загальноєвропейського змагання.

Статус «Культурна столиця Європи» призначається Європейським Союзом терміном на один календарний рік і має на меті зближення європейців на основі співпраці в сфері культури.

Фото: Люди відпочивають на пляжі Ларнаки, Кіпр, 16 жовтня 2025 року (STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
Мітки
Новини
Читайте також
Співачка Ширлі Бессі записала пісні для аудіокниг про Гаррі Поттера Ковзанка «Крижинка» продовжує працювати: будівництво ЖК на її місці неможливе — КМДА У Києві можуть надати охоронний статус керамічному панно в аптеці на Нивках Джеймс Кемерон став мільярдером перед виходом нового «Аватара»
«Коли демонтуєш статую, втрачаєш шанс працювати з історією». Що іноземні митці радять робити з пам’ятниками росіянам 16 грудня 2025 «Жодного вибору»: довгоочікувана прем'єра Пака Чхан Ука 15 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 15 14 грудня 2025 Глінтвейн: історія та класичні рецепти 12 грудня 2025 Як Ташкент став столицею найкрасивіших панельок 12 грудня 2025 Девід Марксон: культовий автор «Полюбовниці Вітґенштайна» 11 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.