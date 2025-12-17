Кияни не хочуть фудкорту замість Житнього ринку — дослідження

Українська агенція NOBR на запит ініціативи «Житній буде жити» провела соціологічне дослідження думки киян щодо майбутнього Житнього ринку. Згідно з результатами, більшість опитаних виступає за збереження автентичного призначення та архітектури будівлі.

Зокрема, 86 % містян виступають за оновлення ринку без радикальної перебудови, водночас 80 % вважають, що Житній має залишитися ринком із локальними фермерськими продуктами та побутовою торгівлею, як зараз.

Ще 62 % респондентів вважають збереження архітектури (дах, фасади, барельєфи) ключовим пріоритетом. При цьому кияни підтримують ідею проведення на Житньому гастрономічних подій, фестивалів, а також вечірніх форматів: кінопоказів, концертів, зустрічей.

Результати дослідження. Зображення: NOBR

Водночас містяни говорять і про потребу в змінах: озелененні, зонах відпочинку навколо ринку, якісному вечірньому освітленні, а також доступності та безбар’єрності.

Нагадаємо, у вересні цього року Департамент охорони культурної спадщини вніс Житній ринок до переліку об’єктів культурної спадщини. Споруду відкрили у 1980 році як найбільший критий ринок України. Головною архітекторкою виступила Ольга Моніна.

Будівлю спорудили на історичному місці торгівлі під Замковою горою. Щоб модерністська споруда гармонійно поєдналася з природним ландшафтом, Житньому зробили вигнутий дах і прозорі фасади. У проєктній документації зазначається, що перекриття ринку зроблено так, аби він «провисав, наче український рушник, вишитий національним орнаментом».