Стівен Спілберг зняв новий фільм про НЛО — дивіться трейлер

Студія Universal Pictures оприлюднила перший трейлер нового блокбастера Стівена Спілберга під назвою «День розкриття» (Disclosure Day).

Сценарій, написаний постійним співавтором режисера Девідом Кеппом («Парк Юрського періоду»), заснований на оригінальній ідеї самого Спілберга. Стрічка розповідатиме про глобальні наслідки офіційного виявлення прибульців.

Фільм зібрав зірковий акторський склад: Емілі Блант, Джош О’Коннор, Колін Ферт, Колман Домінго, Ів Г’юсон та Ваятт Рассел. Джош О’Коннор описав стрічку як «Спілберга старої школи», натякаючи на такі культові роботи режисера, як «Іншопланетянин» та «Близькі контакти третього ступеня».

Світова прем’єра запланована на червень 2026 року. Рекламні щити фільму вже з’явилися на Таймс-сквер у Нью-Йорку, а повноцінний трейлер показуватимуть у кінотеатрах перед прем’єрою нової частини «Аватара».