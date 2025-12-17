Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фото української родини — серед найкращих світлин року від National Geographic

Артем Черничко 17 грудня 2025
Видання National Geographic представило свій щорічний список Pictures of the Year 2025. До переліку найсильніших кадрів світу потрапила світлина з України, що зафіксувала момент родинної ніжності на тлі війни.

На знімку фотографки Анастасії Тейлор-Лінд зображений маленький Тимофій Цвєтков на руках у своєї тітки Ольги Гриник. На хлопчику футболка з написом: «Мій тато носить форму ЗСУ». Поки батько захищає країну на фронті, його родина була змушена покинути рідне місто, окуповане російськими військами, і переїхати до родичів у село в центральній Україні.

Цей кадр став частиною тривалого проєкту Анастасії Тейлор-Лінд та журналістки Аліси Сопової під назвою 5K From the Frontline. Авторки протягом семи років документують життя родини Гриник, фіксуючи повсякденні деталі побуту в умовах війни: від народження дітей до вимушеного переселення та розлуки з чоловіками, які один за одним ідуть на фронт.

Анастасія Тейлор-Лінд — англійсько-шведська фотожурналістка, яка з 2014 року висвітлює події в Україні для світових медіа, фокусуючись на історіях цивільного населення.

