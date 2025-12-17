Фото української родини — серед найкращих світлин року від National Geographic

Видання National Geographic представило свій щорічний список Pictures of the Year 2025. До переліку найсильніших кадрів світу потрапила світлина з України, що зафіксувала момент родинної ніжності на тлі війни.

На знімку фотографки Анастасії Тейлор-Лінд зображений маленький Тимофій Цвєтков на руках у своєї тітки Ольги Гриник. На хлопчику футболка з написом: «Мій тато носить форму ЗСУ». Поки батько захищає країну на фронті, його родина була змушена покинути рідне місто, окуповане російськими військами, і переїхати до родичів у село в центральній Україні.

Цей кадр став частиною тривалого проєкту Анастасії Тейлор-Лінд та журналістки Аліси Сопової під назвою 5K From the Frontline. Авторки протягом семи років документують життя родини Гриник, фіксуючи повсякденні деталі побуту в умовах війни: від народження дітей до вимушеного переселення та розлуки з чоловіками, які один за одним ідуть на фронт.

Анастасія Тейлор-Лінд — англійсько-шведська фотожурналістка, яка з 2014 року висвітлює події в Україні для світових медіа, фокусуючись на історіях цивільного населення.