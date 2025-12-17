Головна ялинка Дніпра буде в метро — вхід на станцію зроблять безкоштовним

У Дніпрі на станції метро «Вокзальна» розпочали монтаж головної міської ялинки та святкової ілюмінації. Вибір локації зумовлений безпековими вимогами, оскільки станція одночасно слугує укриттям, повідомила міськрада.

На станції встановлять нову 5-метрову ялинку. Використати стару 20-метрову конструкцію з Європейської площі неможливо через технічні обмеження перону та висоту склепіння.

Для підземної локації КП «Міськсвітло» закупило нову ілюмінацію та гірлянди. Частина старих декорацій, зокрема фігури моржів і тюленів, визнана технічно непридатною для експлуатації.

Святкові елементи минулих років, що залишилися придатними, використають для прикрашання Успенської площі, скверу на проспекті Слобожанському, а також вулиць Короленка й Яворницького.

Монтаж здійснює підрядна організація, яка відповідатиме за безпечну експлуатацію ілюмінації у специфічних умовах метрополітену.

Святкова локація на станції «Вокзальна» працюватиме з 25 грудня до 15 січня. У цей період вхід на станцію для містян буде безкоштовним. Графік руху потягів залишиться без змін.