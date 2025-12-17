Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Головна ялинка Дніпра буде в метро — вхід на станцію зроблять безкоштовним

Артем Черничко 17 грудня 2025
92
Головна ялинка Дніпра буде в метро — вхід на станцію зроблять безкоштовним

У Дніпрі на станції метро «Вокзальна» розпочали монтаж головної міської ялинки та святкової ілюмінації. Вибір локації зумовлений безпековими вимогами, оскільки станція одночасно слугує укриттям, повідомила міськрада.

На станції встановлять нову 5-метрову ялинку. Використати стару 20-метрову конструкцію з Європейської площі неможливо через технічні обмеження перону та висоту склепіння.

Для підземної локації КП «Міськсвітло» закупило нову ілюмінацію та гірлянди. Частина старих декорацій, зокрема фігури моржів і тюленів, визнана технічно непридатною для експлуатації.

Святкові елементи минулих років, що залишилися придатними, використають для прикрашання Успенської площі, скверу на проспекті Слобожанському, а також вулиць Короленка й Яворницького.

Монтаж здійснює підрядна організація, яка відповідатиме за безпечну експлуатацію ілюмінації у специфічних умовах метрополітену.

Святкова локація на станції «Вокзальна» працюватиме з 25 грудня до 15 січня. У цей період вхід на станцію для містян буде безкоштовним. Графік руху потягів залишиться без змін.

Зображення: Дніпровська міська рада
Мітки
Новини
Читайте також
«Меланія»: вийшов трейлер документалки про першу леді США Париж уп’яте очолив рейтинг найпопулярніших міст світу Суд підтвердив повернення флігеля садиби Терещенків у власність Києва Фото української родини — серед найкращих світлин року від National Geographic
Із Аляски з любов'ю: травелог Марко Черветті з краю Землі 17 грудня 2025 Френк Гері проти всіх: що треба знати про найскандальнішого архітектора нашого часу 17 грудня 2025 «Коли демонтуєш статую, втрачаєш шанс працювати з історією». Що іноземні митці радять робити з пам’ятниками росіянам 16 грудня 2025 «Жодного вибору»: довгоочікувана прем'єра Пака Чхан Ука 15 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 15 14 грудня 2025 Глінтвейн: історія та класичні рецепти 12 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.