YouTube транслюватиме премію «Оскар» із 2029 року

Артем Черничко 18 грудня 2025
Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук підписала багаторічну угоду, яка надає YouTube ексклюзивні глобальні права на трансляцію премії «Оскар». Співпраця триватиме з 2029-го до 2033 року, пише Variety.

Угода надає YouTube права на трансляцію не лише самої церемонії, а й червоної доріжки, балу губернаторів та ексклюзивного залаштункового контенту. Також глядачі побачать оголошення номінацій, студентську премію «Оскар» та освітні програми.

«YouTube — це місце, де живе нове покоління любителів кіно. Ми прагнемо зробити "Оскар" доступним кожному в будь-якому куточку планети», — заявив СЕО YouTube Ніл Мохан.

Керівництво Академії, СЕО Білл Крамер та президентка Джанет Янг зазначили, що цей крок допоможе розширити доступ до премії для найбільшої світової аудиторії.

YouTube обійшов у боротьбі за права не лише Disney (ABC), а й Netflix та NBCUniversal. Успіх YouTube як стримінгової платформи підтвердив вересневий досвід трансляції ігор NFL, що зібрала понад 17 мільйонів глядачів.

Телеканал ABC, який протягом десятиліть транслював премію, зберігає права на показ до 2028 року включно, коли відбудеться 100-та церемонія «Оскара».

Найближча церемонія пройде в березні 2026 року. Серед фаворитів — фільми «Одна битва за іншою», «Грішники» та «Гамнет».

Фото: ANGELA WEISS / AFP
