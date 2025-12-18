Проєкт броварні MOVA з Дніпра здобув «золото» на премії WADA 2025

Проєкт архітектурної студії ArchObraz — броварня MOVA у Дніпрі — став переможцем міжнародної премії World Architecture Design Awards (WADA) 2025. Про це повідомив керівник студії Олексій Образцов. Проєкт здобув «золото» у номінації «Творче повторне використання існуючих споруд».

Журі конкурсу, який відзначає інновації в архітектурі та дизайні, визнало проєкт таким, що відповідає критеріям креативності та впливу на середовище. Організатори наголосили на важливості переосмислення промислових об'єктів для розвитку громад.

Броварня MOVA створена на базі покинутого заводу радянської епохи. Архітектори ArchObraz реконструювали промисловий об’єкт, перетворивши його на багатофункціональний хаб. На території комплексу розмістили пивоварню, ресторан, офісні приміщення та громадський простір із озелененням.

Концепція проєкту базується на поєднанні індустріальної спадщини з сучасними рішеннями. Під час робіт було збережено оригінальний сталевий каркас та залізобетонні конструкції. Для будівництва використовували переважно місцеві матеріали: сталь, скло та дерево, уникаючи зайвого декоративного оздоблення.

Особливу увагу в проєкті надано енергоефективності та сталому розвитку. У комплексі впроваджено системи рекуперації тепла, що використовуються як у громадських просторах, так і в технологічних процесах пивоваріння. Також на об'єкті працюють теплові насоси та власна сонячна електростанція.

Важливою складовою реалізації став ландшафтний дизайн. Архітектори інтегрували пішохідні зв’язки та зелені зони, щоб пом’якшити промислову атмосферу об’єкта. Це дозволило перетворити колишню закриту територію на відкритий простір, доступний для всієї міської спільноти.

За словами авторів, перетворення заводу на MOVA стало прикладом адаптивної трансформації міського ландшафту та стимулом для подальшого розвитку промислового району міста.