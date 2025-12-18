Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ґай Річі зняв серіал про молодого Шерлока Голмса — дивіться трейлер

Артем Черничко 18 грудня 2025
Стримінговий сервіс Prime Video показав перший трейлер серіалу «Молодий Шерлок» (Young Sherlock). Режисером і виконавчим продюсером проєкту став Ґай Річі. Усі вісім епізодів вийдуть на платформі 4 березня, пише Variety.

Сюжет переносить глядачів в Оксфорд 1870-х років. Молодий Шерлок Голмс опиняється в епіцентрі розслідування вбивства. Його перша справа переростає у масштабну змову, що змушує майбутнього детектива подорожувати світом та назавжди змінює його життя.

Автори обіцяють показати «анархічного підлітка» — сирого персонажа, який лише починає свій шлях до легендарного статусу на Бейкер-стріт.

Головну роль виконав Гіро Файнс-Тіффін. Також у серіалі знялися Колін Ферт, Джозеф Файнс, Наташа Мак-Елгон та Зін Ценг. Шоуранером проєкту виступив Меттью Паркгілл («Фатальна помилка»).

Для Ґая Річі це вже не перше звернення до творчості Артура Конан Дойла. У 2009 році він випустив фільм «Шерлок Голмс» із Робертом Дауні-молодшим та Джудом Лоу, який став касовим хітом завдяки поєднанню детективу та динамічного екшену. У 2011 році режисер зняв сиквел «Шерлок Голмс: Гра тіней».

