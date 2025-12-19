Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Київська Маланка»: столицею пройде святкова хода на підтримку ЗСУ — маршрут

27 грудня вулицями столиці пройде святкова переберія «Київська Маланка». Організатори заходу — гурт друзів, які вже третій рік поспіль відтворюють традицію маланкування в умовах війни. Головна мета — збір коштів на потреби ЗСУ.

Учасники дійства, що позиціонується як аматорський перформанс, заходитимуть до різних закладів, вітатимуть господарів і даруватимуть святкову атмосферу.

Маршрут «Київської Маланки» (27 грудня):

  • 15:00 — Сходи Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2)
  • 15:45 — «100 років тому вперед» (вул. Володимирська, 4)
  • 16:15 — Бар BGRN (Андріївський узвіз, 36)
  • 17:00 — «Реберня на Узвозі» (Андріївський узвіз, 2-А)
  • 18:30 — «Автостанція» (вул. Нижній Вал, 15-А)
  • 19:00 — «Спельта» (вул. Ярославська, 21)
  • 19:45 — «Самосад» / Культурний центр «Спаська 13» (вул. Спаська, 13)

Організатори наголошують, що подія є саме традиційним обрядом, а не парадом, тому головне дійство відбуватиметься всередині локацій. Оскільки Маланка — це живий перформанс, орієнтовний час може мати похибки на 15–30 хвилин через імпровізовані пригоди персонажів: від «смерті» Кози до перевиховання Діда Мороза чортами.

Через обмежений простір у закладах тих, хто супроводжує ватагу, просять не заходити всередину, а зачекати виходу гурту на вулиці. Аби гарантовано побачити обряд, глядачам радять заздалегідь забронювати столик у вибраному закладі.

Фото: «Київська Маланка» у 2023 році (Oleg Pereverzev / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
