Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фільм про Лабубу зніме режисер «Вонки» та «Паддінгтона»

Артем Черничко 19 грудня 2025
376
Фільм про Лабубу зніме режисер «Вонки» та «Паддінгтона»

Популярні колекційні іграшки Labubu — пухнасті монстри з великими очима й гострими зубами — стануть героями повнометражного кіно. Студія Sony Pictures залучила до проєкту режисера Пола Кінга, відомого за стрічками «Вонка» та «Пригоди Паддінгтона». Про це повідомляє Variety.

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Пол Кінг не лише очолить знімальний процес, а й виступить співпродюсером. Окрім великих сімейних блокбастерів, Кінг відомий роботою над британським сюрреалістичним серіалом «Майті Буш», де він сформував свій фірмовий стиль роботи з яскравими та незвичними образами.

Лабубу — головний персонаж дитячої книжкової трилогії «Монстри», створеної гонконгсько-нідерландським художником Касінгом Лунгом. Перші фігурки з'явилися у 2015 році завдяки компанії How2Work, проте справжній прорив стався у 2019-му, коли виробництво взяв на себе китайський гігант Pop Mart.

Саме Pop Mart перетворив іграшки на культурний феномен, запровадивши формат «сліпої коробки» (blind box). Покупець до останнього не знає, яку фігурку отримає, а азарт підігрівають секретні персонажі. Цей елемент сюрпризу в поєднанні з естетикою монстрів спричинив справжній бум попиту в усьому світі.

Фото: David Kristianto / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
«2000 метрів до Андріївки» — другий у рейтингу найкращих фільмів року від The Guardian У Києві демонтують пам'ятники Булгакову, Ахматовій і Глінці Tyler, The Creator випустив мерч до стрічки «Марті Супрім. Геній комбінацій» «Київська Маланка»: столицею пройде святкова хода на підтримку ЗСУ — маршрут
Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025 Із Аляски з любов'ю: травелог Марко Черветті з краю Землі 17 грудня 2025 Френк Гері проти всіх: що треба знати про найскандальнішого архітектора нашого часу 17 грудня 2025 «Коли демонтуєш статую, втрачаєш шанс працювати з історією». Що іноземні митці радять робити з пам’ятниками росіянам 16 грудня 2025 «Жодного вибору»: довгоочікувана прем'єра Пака Чхан Ука 15 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.