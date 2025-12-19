Фільм про Лабубу зніме режисер «Вонки» та «Паддінгтона»

Популярні колекційні іграшки Labubu — пухнасті монстри з великими очима й гострими зубами — стануть героями повнометражного кіно. Студія Sony Pictures залучила до проєкту режисера Пола Кінга, відомого за стрічками «Вонка» та «Пригоди Паддінгтона». Про це повідомляє Variety.

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Пол Кінг не лише очолить знімальний процес, а й виступить співпродюсером. Окрім великих сімейних блокбастерів, Кінг відомий роботою над британським сюрреалістичним серіалом «Майті Буш», де він сформував свій фірмовий стиль роботи з яскравими та незвичними образами.

Лабубу — головний персонаж дитячої книжкової трилогії «Монстри», створеної гонконгсько-нідерландським художником Касінгом Лунгом. Перші фігурки з'явилися у 2015 році завдяки компанії How2Work, проте справжній прорив стався у 2019-му, коли виробництво взяв на себе китайський гігант Pop Mart.

Саме Pop Mart перетворив іграшки на культурний феномен, запровадивши формат «сліпої коробки» (blind box). Покупець до останнього не знає, яку фігурку отримає, а азарт підігрівають секретні персонажі. Цей елемент сюрпризу в поєднанні з естетикою монстрів спричинив справжній бум попиту в усьому світі.