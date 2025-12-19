«2000 метрів до Андріївки» — другий у рейтингу найкращих фільмів року від The Guardian

Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова посів друге місце в рейтингу 50-ти найкращих фільмів 2025 року у Великій Британії за версією The Guardian.

Очолила список чорна комедія з елементами трилера «Одна битва за іншою», зрежисована та написана Полом Томасом Андерсоном. До першої десятки рейтингу також увійшли «Молоді матері» братів Дарденн, «Крижана вежа» Люсіль Гаджигалілович, «Марті Супрім. Геній комбінацій» Джоша Сафді, документальна стрічка «Ріфеншталь» Андреса Вейля, кримінальна драма «Натхненник» Келлі Райкарт, трилер «Це був просто нещасний випадок» Джафара Панахі, історична драма «Нікелеві хлопчики» та трагікомедія «Справжній біль» Джессі Айзенберга.

Стрічка Мстислава Чернова розповідає про бої Третьої штурмової бригади за визволення села Андріївка під Бахмутом під час українського контрнаступу 2023 року. Журналісти супроводжують бійців, фіксуючи не лише хід бою, а й поступове усвідомлення того, що війна може не мати швидкого завершення.

Зйомки фільму розпочалися у вересні 2023 року, а робота над стрічкою тривала майже півтора року. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Олександр Бабенко, продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтаж також виконала Мізнер.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії «Ґреммі» композитор Сем Слейтер, відомий роботою над серіалами «Чорнобиль» і «Джокер».

Як і попередня картина Чернова «20 днів у Маріуполі», фільм є частиною співпраці Frontline та Associated Press, що документує російську війну проти України.

Саме «2000 метрів до Андріївки» представить Україну на премії «Оскар-2026» — 16 грудня стало відомо, що стрічка увійшла до короткого списку Американської кіноакадемії.