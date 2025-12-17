«2000 метрів до Андріївки» та «Я померла в Ірпені» потрапили в короткі списки «Оскара-2026»

Американська кіноакадемія оприлюднила короткі списки премії «Оскар-2026» у 12 категоріях: до них потрапили чотири фільми, пов’язані з Україною, зокрема документальна стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» та анімаційний документальний фільм Анастасії Фалілеєвої «Я померла в Ірпені».

Українсько-американський фільм «2000 метрів до Андріївки» пройшов у категорії «Документальний повнометражний фільм». Це нова робота Мстислава Чернова — режисера оскароносного фільму «20 днів у Маріуполі». Стрічка розповідає про бої Третьої штурмової бригади за визволення села Андріївка під Бахмутом під час українського контрнаступу 2023 року. Зйомки почалися у вересні 2023 року, а робота над картиною зайняла майже півтора року.

Фільм раніше отримав приз за найкращу режисерську роботу на фестивалі Sundance, був визнаний «Найкращим міжнародним документальним фільмом» на фестивалі DocAviv в Ізраїлі й увійшов до п’ятірки найкращих документальних фільмів 2025 року за версією Національної ради кінокритиків США (NBR).

Також Україна подавала «2000 метрів до Андріївки» до категорії «Міжнародний повнометражний фільм», але до шортліста вона не потрапила.

До короткого списку «Оскара-2026» в номінації «Анімаційний короткометражний фільм» увійшла стрічка «Я померла в Ірпені» режисерки Анастасії Фалілеєвої.

За 11 хвилин анімація через особисту історію авторки розповідає про перші дні повномасштабного російського вторгнення. Анастасія разом із хлопцем десять днів перебувала в оточеному Ірпені і змогла виїхати з міста з останньою евакуаційною колоною. Фільм уже здобув низку міжнародних нагород, зокрема Emile Awards 2025, відзнаку фестивалю в Клермон-Феррані за найкращу міжнародну анімацію та приз кінофестивалю в Інсбруку.

У шортлісті в категорії «Найкраща короткометражна анімація» також опинився французький фільм «Сором’язливість дерев», співрежисеркою якого є українка Софія Чуйковська. Стрічка розповідає історію 40-річної жінки, яка приїздить до своєї матері у французьку провінцію і помічає її дивний зв’язок із природою.

Крім того, до короткого списку в категорії «Найкращий ігровий короткометражний фільм» увійшла британська стрічка «Камінь, ножиці, папір» режисера Франца Бьома. Фільм, заснований на реальних подіях повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає про Івана та його батька, які облаштували імпровізований шпиталь на передовій. Головні ролі виконали українські актори Олександр Рудинський та Сергій Калантай.

Короткий список — це ще не список номінантів на премію. Остаточний список номінантів оголосять 22 січня 2026 року. Церемонія нагородження відбудеться 15 березня 2026 року.