Тімоті Шаламе зачитав реп у новому кліпі з британським репером EsDeeKid

Артем Черничко 22 грудня 2025
Одна з головних музичних загадок року нарешті отримала розв'язку. Протягом місяців фанати будували теорії, що під маскою ліверпульського репера EsDeeKid ховається не хто інший, як зірка «Дюни» Тімоті Шаламе. Крапку в цих спекуляціях поставив сам актор, з'явившись у відео на ремікс треку 4 Raws, пише Hypebeast.

Шаламе опублікував у соцмережах уривок кліпу, де він читає реп пліч-о-пліч із EsDeeKid на тлі типових британських багатоповерхівок і тісних кухонь. Текст пісні наповнений відсиланнями до британської культури та особистого життя актора.

Зокрема, актор згадує свою дівчину Кайлі Дженнер, іронізуючи, що поки він намагається заробити 100 мільйонів, у неї вже є мільярд. Також Тімоті майстерно використовує британський сленг, читає про лондонський район Пекем і порівнює себе з Раяном Рейнольдсом, натякаючи на його успішне володіння футбольним клубом «Рексем».

EsDeeKid за лічені місяці став одним із найпопулярніших реперів Великої Британії. Його платівка Rebel стала найбільш прослуховуваним реп-альбомом у світі на Spotify у листопаді.

Це не перший музичний досвід актора. Шаламе сам виконував пісні у байопіку «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», за що отримав номінацію на «Оскар».

Наразі Шаламе пророкують перемогу на майбутньому «Оскарі» за роль у стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій», яка скоро вийде у прокат.

