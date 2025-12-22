«Це був чудовий рік для фашизму»: закенселений Трампом комік Джиммі Кіммел звернеться до британців на Різдво

Американський комік Джиммі Кіммел, чиє вечірнє шоу зупинили через тиск адміністрації Дональда Трампа, звернеться до британських глядачів на Різдво із закликом захищати свободу слова. Про це повідомляє The Guardian.

У спеціальному різдвяному зверненні на Channel 4 Кіммел порівняє перший рік президентського терміну Трампа зі сплеском фашизму. За чашкою чаю з печивом він так і зазначить: «Це був чудовий рік для фашизму».

Комік також наголосить, що свобода преси та слова може бути обмежена дуже швидко, і закличе британців не залишатися осторонь.

Шоу Кіммела призупинили у вересні цього року після того, як комік звинуватив прихильників Трампа у використанні смерті Чарлі Кірка заради власних цілей. Рішення про зняття шоу з ефіру підтримав сам Трамп. Вплив адміністрації президента на ABC і Disney став причиною тимчасової зупинки програми. Проте хвиля критики з боку глядачів, колег і захисників свободи слова призвела до відновлення шоу вже за кілька днів.

У різдвяному зверненні Кіммел планує подякувати всім, хто виступив проти закриття програми. За словами джерела в Channel 4, артист наголосить, що саме активна громадська реакція дозволила йому повернутися в ефір.

У фінальному монолозі Кіммел також відзначить підтримку глядачів. Він наголосив: важливо показувати світу, що багато американців не згодні з діями адміністрації Трампа, і що доброго в країні все ще більше, ніж поганого.

Різдвяне звернення Джиммі Кіммела транслюватиметься 25 грудня о 17:45 за Лондоном, через дві години після традиційного святкового привітання короля.