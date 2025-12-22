Кияни платять картою, одесити возять тварин, а львів'яни — забувають речі: підсумки року від Uklon

Протягом 2025 року українці проїхали з Uklon понад 915 мільйонів кілометрів. Як зазначають у компанії, цієї відстані вистачило б на 1 190 подорожей до Місяця і назад. Сумарно пасажири провели в дорозі 3 470 років. Ці та інші рекорди оприлюднила пресслужба Uklon.

Міста-чемпіони: де й як їздили українці

Київ став лідером безготівкових оплат і бізнес-поїздок

Львів став «столицею забудькуватості» — тут найчастіше залишають особисті речі

Чернівці — найпунктуальніше місто (мінімальний час очікування авто)

Одеса — амбасадор класу «Жіночий» та місто, де найбільше люблять подорожувати з тваринами

Харків — єдине місто, де найпопулярнішим пунктом призначення став ТРЦ, а не залізничний вокзал

Зображення: Uklon

Найцікавіші рекорди користувачів

Щедрість: один із пасажирів за рік залишив водіям чайових на суму понад 46 тисяч гривень

Благодійність: найактивніший меценат здійснив 452 поїздки з функцією «донат», переказавши на благодійність 94 тисячі гривень

Незвичний багаж: служба підтримки зафіксувала запит на поїздку з бджолами. Райдер просив обов’язково ввімкнути музику, щоби бджоли у вуликах могли заснути під час подорожі

Забуті речі: за рік в автівках залишили 140 тисяч речей, які потім були повернуті власникам

Соціальна відповідальність

Важливим напрямом року став розвиток класу «Інклюзивний» для людей, які користуються кріслом колісним. Наразі у Києві та Львові працюють 9 таких авто, на яких за рік здійснили 13 тисяч поїздок. Найчастіше пасажири інклюзивного класу прямували до медзакладів, ТРЦ та ресторанів. Окрім того, Uklon впровадив сповіщення про інвалідність водія, щоб зробити комунікацію комфортнішою.

«У 2026-му ми продовжимо створювати сервіс, який працює для кожної конкретної людини — з її маршрутом, ритмом і маленькими щоденними рекордами», — підсумував СЕО Uklon Сергій Гришков.