Помер Кріс Рі — легенда британського блюзу

Британський співак та автор пісень Кріс Рі пішов із життя у віці 74 років. Музикант, чий хрипкий баритон та майстерна гра на слайд-гітарі стали символом епохи, помер у лікарні після нетривалої хвороби, повідомляє The Guardian.

За свою багаторічну кар'єру Кріс Рі випустив 25 студійних альбомів та продав понад 30 мільйонів платівок. Він майстерно поєднував блюз, поп, соул та софт-рок, створивши такі хіти, як The Road to Hell, Josephine, On the Beach та Driving Home for Christmas.

Кріс Рі народився у 1951 році в Мідлсбро в сім'ї італійця та ірландки. До того як присвятити себе музиці, він працював на заводі з виробництва морозива свого батька. Його шлях до успіху був непростим: перший великий тріумф прийшов у США з піснею Fool (If You Think It’s Over), а на батьківщині його визнали лише наприкінці 80-х.

Альбом The Road to Hell (1989) став вершиною його комерційного успіху, очоливши британські чарти та ставши маніфестом проти хаосу сучасного життя.

Пісню Driving Home for Christmas Кріс написав у момент відчаю. У 1986 році він залишився без контракту та менеджера, а через брак грошей на потяг дружині довелося забирати його з Лондона на авто. Саме під час цієї поїздки додому він накидав текст на клаптику паперу. Пісня не стала миттєвим хітом, але з роками перетворилася на одну з найпопулярніших різдвяних композицій у світі.

Останні 20 років життя музиканта були затьмарені важкими хворобами. У 2001 році йому видалили підшлункову залозу через рак, що призвело до діабету. Пізніше він переніс інсульт, але попри все продовжував займатися музикою, повернувшись до свого коріння — дельта-блюзу.

У музиканта залишилася дружина Джоан, з якою він почав зустрічатися ще у 17 років, та дві доньки — Джозефіна та Джулія.