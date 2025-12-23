Перше видання «Володаря перснів» продали за рекордні $250 тисяч

Трилогія «Володар перснів» Дж. Р. Р. Толкіна підтвердила статус одного з найцінніших об'єктів для колекціонерів. На торгах аукціонного дому Heritage Auctions комплект перших видань культової саги продали за $250 тисяч. Про це пише Artnet.

Ця сума стала абсолютним рекордом для непідписаних примірників Толкіна, перевершивши попередній показник у $103 тисячі, встановлений 2021 року. Для порівняння: у лютому цього року в Лондоні майже за $337 тисяч продали аналогічний набір, але з особистими підписами автора.

20. The Lord of the Rings trilogy by Tolkien.



This is the very first edition set (1954 -1955). pic.twitter.com/r6MW0riC0z — Jeremy Wayne Tate (@JeremyTate41) March 8, 2025

Проданий комплект належить до першого накладу (first impression), надрукованого британським видавництвом George Allen and Unwin у 1954–1955 роках. Наклад першої книги «Братство персня» становив лише 3 тисячі примірників.

Висока ціна зумовлена відмінним станом книжок: вони зберігалися у спеціальному шкіряному футлярі, і їх ніколи не реставрували; перші дві частини мають оригінальні суперобкладинки першого стану; у виданнях збереглися ілюстрації самого Толкіна та розкладні карти, створені його сином Крістофером.

Нагадаємо, в серпні цього року перше видання «Гобіта» (1937), випадково знайдене в одному з приватних будинків Бристоля, продали за $57 тисяч.