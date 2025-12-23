Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Французький курорт зробив лижі безкоштовними — щоб не збанкрутувати

Артем Черничко 23 грудня 2025
595
Французький курорт зробив лижі безкоштовними — щоб не збанкрутувати

Поки європейські гірськолижні курорти підвищують ціни на скіпаси, у невеликому селищі Сен-Коломбан-де-Віллар у французькій Савої вдалися до безпрецедентного кроку. Цієї зими катання тут стало повністю безоплатним для всіх. Проте причина такого рішення не в щедрості, а в бажанні врятувати бюджет громади від банкрутства, пише Euronews.

Курорт, розташований на висоті 1100 метрів, уже понад 20 років є збитковим. Через кліматичні зміни сніг стає дедалі менш передбачуваним, і цьогоріч дефіцит сягнув критичної позначки — €1 мільйон. Для муніципалітету, що майже 40% річного бюджету витрачав на покриття втрат від лижної активності, ситуація стала фінансово нестерпною.

Мер міста П'єр-Ів Бонівар пояснює: утримання кас, платіжних систем та персоналу для продажу квитків коштувало б громаді близько €40 тисяч за сезон. При цьому прогнозований дохід від продажу перепусток для новачків становив лише €18 тисяч.

«Нам фактично дешевше не брати грошей взагалі, — зізнається мер. — Це може здаватися економічним абсурдом, але фінансово такий крок має сенс».

За попередніми підрахунками, безоплатний доступ до підйомників обійдеться бюджетові у €150–200 тисяч — це у п'ять разів менше, ніж збитки, які громада зафіксувала минулої зими.

Наразі курорт працює у мініформаті: доступні два бугельні підйомники та дитяча доріжка. Ця пропозиція орієнтована насамперед на початківців та сім'ї, які хочуть спробувати стати на лижі без надмірних витрат.

Цей експеримент є вимушеним перехідним етапом. Влада селища визнає: через глобальне потепління на висоті 1100 метрів класичний гірськолижний спорт приречений. Тепер ресурси, які роками витрачали на підтримку збиткової діяльності, спрямують на розвиток альтернативного туризму: прогулянок на снігоступах та маршрутів піших подорожей.

Результати «безоплатного сезону» проаналізують у квітні 2025 року, щоб вирішити, чи зможе така модель стати стратегією виживання для інших низькогірних громад Альп.

Cyprien Delaporte / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
У Копенгагені знищили тілесні скульптури української художниці Марії Куликівської Японський дизайнер створив світильник у формі пачки паперу Китайське безпілотне таксі Baidu запрацює в Лондоні вже 2026 року Режисер «Чорнобиля» зніме серіал Netflix за грою Assassin’s Creed
Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.