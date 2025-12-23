Французький курорт зробив лижі безкоштовними — щоб не збанкрутувати

Поки європейські гірськолижні курорти підвищують ціни на скіпаси, у невеликому селищі Сен-Коломбан-де-Віллар у французькій Савої вдалися до безпрецедентного кроку. Цієї зими катання тут стало повністю безоплатним для всіх. Проте причина такого рішення не в щедрості, а в бажанні врятувати бюджет громади від банкрутства, пише Euronews.

Курорт, розташований на висоті 1100 метрів, уже понад 20 років є збитковим. Через кліматичні зміни сніг стає дедалі менш передбачуваним, і цьогоріч дефіцит сягнув критичної позначки — €1 мільйон. Для муніципалітету, що майже 40% річного бюджету витрачав на покриття втрат від лижної активності, ситуація стала фінансово нестерпною.

Мер міста П'єр-Ів Бонівар пояснює: утримання кас, платіжних систем та персоналу для продажу квитків коштувало б громаді близько €40 тисяч за сезон. При цьому прогнозований дохід від продажу перепусток для новачків становив лише €18 тисяч.

«Нам фактично дешевше не брати грошей взагалі, — зізнається мер. — Це може здаватися економічним абсурдом, але фінансово такий крок має сенс».

За попередніми підрахунками, безоплатний доступ до підйомників обійдеться бюджетові у €150–200 тисяч — це у п'ять разів менше, ніж збитки, які громада зафіксувала минулої зими.

Наразі курорт працює у мініформаті: доступні два бугельні підйомники та дитяча доріжка. Ця пропозиція орієнтована насамперед на початківців та сім'ї, які хочуть спробувати стати на лижі без надмірних витрат.

Цей експеримент є вимушеним перехідним етапом. Влада селища визнає: через глобальне потепління на висоті 1100 метрів класичний гірськолижний спорт приречений. Тепер ресурси, які роками витрачали на підтримку збиткової діяльності, спрямують на розвиток альтернативного туризму: прогулянок на снігоступах та маршрутів піших подорожей.

Результати «безоплатного сезону» проаналізують у квітні 2025 року, щоб вирішити, чи зможе така модель стати стратегією виживання для інших низькогірних громад Альп.