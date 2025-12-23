У Копенгагені знищили тілесні скульптури української художниці Марії Куликівської

У Копенгагені 22 грудня стався акт вандалізму: невідомий зруйнував дві скульптури художниці Марії Куликівської, що були частиною експозиції My Body Is a Battlefield. Copenhagen («Моє тіло — поле бою. Копенгаген»). Про це повідомив Український дім у Данії.

Напад відбувся у світлу пору доби прямо біля входу до Українського дому. Директорка установи Наталія Попович повідомила, що камери спостереження зафіксували момент руйнування.

«Я надцять разів передивилася відео з камер спостереження і досі не можу повірити, наскільки легко невідомий перекидає скульптури. Банально. Швидко. Бездумно. Зло насправді не знає меж», — зазначила вона.

Виставка Марії Куликівської відкрилася 18 листопада і мала завершитися 26 грудня. Роботи були створені авторкою в київській галереї-притулку Garage33, яку заснували вже під час повномасштабного вторгнення. Скульптури втілювали пам’ять про війну та стійкість українських жінок.

Український дім у Данії спільно з платформою Spilne Art виступили з офіційною заявою, назвавши інцидент актом ненависті.

«Ми сприймаємо руйнування цих робіт — не лише як непоправиму шкоду, заподіяну мистецтву, а як напад на історії, гідність і сенси, які втілювали скульптури Марії Куликівської. Це була пам’ять про війну, вразливість і життєстійкість українських жінок, яку спаплюжили», — йдеться у зверненні.

Організатори наголосили, що мистецтво має право на вільне існування, і висловили сподівання, що данська поліція знайде зловмисника та притягне до відповідальності.