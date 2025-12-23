Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Копенгагені знищили тілесні скульптури української художниці Марії Куликівської

Артем Черничко 23 грудня 2025
4440

У Копенгагені 22 грудня стався акт вандалізму: невідомий зруйнував дві скульптури художниці Марії Куликівської, що були частиною експозиції My Body Is a Battlefield. Copenhagen («Моє тіло — поле бою. Копенгаген»). Про це повідомив Український дім у Данії.

Напад відбувся у світлу пору доби прямо біля входу до Українського дому. Директорка установи Наталія Попович повідомила, що камери спостереження зафіксували момент руйнування.

«Я надцять разів передивилася відео з камер спостереження і досі не можу повірити, наскільки легко невідомий перекидає скульптури. Банально. Швидко. Бездумно. Зло насправді не знає меж», — зазначила вона.

Виставка Марії Куликівської відкрилася 18 листопада і мала завершитися 26 грудня. Роботи були створені авторкою в київській галереї-притулку Garage33, яку заснували вже під час повномасштабного вторгнення. Скульптури втілювали пам’ять про війну та стійкість українських жінок.

Український дім у Данії спільно з платформою Spilne Art виступили з офіційною заявою, назвавши інцидент актом ненависті.

«Ми сприймаємо руйнування цих робіт — не лише як непоправиму шкоду, заподіяну мистецтву, а як напад на історії, гідність і сенси, які втілювали скульптури Марії Куликівської. Це була пам’ять про війну, вразливість і життєстійкість українських жінок, яку спаплюжили», — йдеться у зверненні.

Організатори наголосили, що мистецтво має право на вільне існування, і висловили сподівання, що данська поліція знайде зловмисника та притягне до відповідальності.

Мітки
Новини
Читайте також
Грету Тунберг заарештували у Лондоні за статтею про тероризм Японський дизайнер створив світильник у формі пачки паперу Китайське безпілотне таксі Baidu запрацює в Лондоні вже 2026 року Французький курорт зробив лижі безкоштовними — щоб не збанкрутувати
Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.