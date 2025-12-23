Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Грету Тунберг заарештували у Лондоні за статтею про тероризм

Артем Черничко 23 грудня 2025
3538

Шведську екоактивістку Грету Тунберг затримала поліція Лондона під час протестної акції на підтримку ув’язнених членів угруповання Palestine Action. Цього разу підставою для арешту стала стаття антитерористичного акту — через публічну підтримку організації, яку в Британії визнано забороненою, пише BBC.

Інцидент стався вранці 23 грудня на Фенчерч-стріт біля офісу страхової компанії Aspen Insurance. Поліція підтвердила арешт активістки за порушення статті 13 Акту про тероризм 2000 року. Причиною став плакат у руках Грети з написом «Я підтримую в'язнів Palestine Action. Я проти геноциду».

Фото: Prisoners for Palestine / AFP

Раніше цього року британський уряд офіційно визнав організацію Palestine Action терористичною. Відтепер будь-яке висловлення підтримки чи демонстрація символіки цієї групи на території Британії є кримінальним злочином.

Акція була організована групою Prisoners for Palestine на підтримку семи активістів, які голодують у в’язницях з 2 листопада. Тунберг назвала арештованих «політичними в'язнями» та вимагала від уряду Британії зняти з них звинувачення.

Сама акція розпочалася з вандалізму: активісти розбили вікна будівлі молотками та залили фасад червоною фарбою, що символізує кров. Двоє учасників приклеїли себе до тротуару, їх вивільняли спеціальні підрозділи поліції. Протестувальники звинувачують компанію Aspen у співпраці з ізраїльським оборонним підприємством Elbit Systems.

Мітки
Новини
Читайте також
У Копенгагені знищили тілесні скульптури української художниці Марії Куликівської Японський дизайнер створив світильник у формі пачки паперу Китайське безпілотне таксі Baidu запрацює в Лондоні вже 2026 року Французький курорт зробив лижі безкоштовними — щоб не збанкрутувати
Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.