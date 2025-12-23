Грету Тунберг заарештували у Лондоні за статтею про тероризм

Шведську екоактивістку Грету Тунберг затримала поліція Лондона під час протестної акції на підтримку ув’язнених членів угруповання Palestine Action. Цього разу підставою для арешту стала стаття антитерористичного акту — через публічну підтримку організації, яку в Британії визнано забороненою, пише BBC.

Інцидент стався вранці 23 грудня на Фенчерч-стріт біля офісу страхової компанії Aspen Insurance. Поліція підтвердила арешт активістки за порушення статті 13 Акту про тероризм 2000 року. Причиною став плакат у руках Грети з написом «Я підтримую в'язнів Palestine Action. Я проти геноциду».

Фото: Prisoners for Palestine / AFP

Раніше цього року британський уряд офіційно визнав організацію Palestine Action терористичною. Відтепер будь-яке висловлення підтримки чи демонстрація символіки цієї групи на території Британії є кримінальним злочином.

Акція була організована групою Prisoners for Palestine на підтримку семи активістів, які голодують у в’язницях з 2 листопада. Тунберг назвала арештованих «політичними в'язнями» та вимагала від уряду Британії зняти з них звинувачення.

Сама акція розпочалася з вандалізму: активісти розбили вікна будівлі молотками та залили фасад червоною фарбою, що символізує кров. Двоє учасників приклеїли себе до тротуару, їх вивільняли спеціальні підрозділи поліції. Протестувальники звинувачують компанію Aspen у співпраці з ізраїльським оборонним підприємством Elbit Systems.