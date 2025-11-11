Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Лувр інвестує €80 мільйонів у безпеку після зухвалого пограбування

Артем Черничко 11 листопада 2025
Майже через місяць після резонансного пограбування французьких королівських коштовностей Лувр оголосив про масштабний план реформ і запровадження екстрених заходів безпеки загальною вартістю €80 мільйонів. Про це пише ArtNews.

План охоплює чотири ключові напрямки, включно зі зміною управління та координацією з поліцією. Зокрема, буде призначено нового координатора з безпеки, підпорядкованого президенту музею.

Фізичний захист периметру значно посилять: встановлять додаткові камери та протитаранні пристрої на під’їздах. Також проведуть аудит безпеки й оновлять мапу ризиків.

Поліція розгорне дистанційний моніторинг поблизу музею та посилить патрулювання. Крім того, буде створено центр кібероперацій та на 20% збільшено бюджет на навчання персоналу.

Наразі чотирьом особам висунуто обвинувачення, викрадені коштовності досі не знайдені. За даними слідства, пограбування скоїли дрібні злочинці, а не професіонали.

Фото: Julie SEBADELHA / AFP

