Лувр інвестує €80 мільйонів у безпеку після зухвалого пограбування

Майже через місяць після резонансного пограбування французьких королівських коштовностей Лувр оголосив про масштабний план реформ і запровадження екстрених заходів безпеки загальною вартістю €80 мільйонів. Про це пише ArtNews.
План охоплює чотири ключові напрямки, включно зі зміною управління та координацією з поліцією. Зокрема, буде призначено нового координатора з безпеки, підпорядкованого президенту музею.
Фізичний захист периметру значно посилять: встановлять додаткові камери та протитаранні пристрої на під’їздах. Також проведуть аудит безпеки й оновлять мапу ризиків.
Поліція розгорне дистанційний моніторинг поблизу музею та посилить патрулювання. Крім того, буде створено центр кібероперацій та на 20% збільшено бюджет на навчання персоналу.
Наразі чотирьом особам висунуто обвинувачення, викрадені коштовності досі не знайдені. За даними слідства, пограбування скоїли дрібні злочинці, а не професіонали.
Фото: Julie SEBADELHA / AFP